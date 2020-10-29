Мадрид, , 16:09 — REGNUM Власти автономного сообщества Мадрид намерены закрыть регион на «длинные выходные». Об этом заявила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

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"Я не согласна с тем, чтобы закрыть Мадрид [на длительный срок], поскольку у меня нет никаких данных исследований в области здравоохранения, доказывающих, что это лучше. Я хочу закрыть на наименьшее количество дней, потому что поддерживаю хирургические меры в зависимости от каждой конкретной ситуации», — сказала Аюсо.

По её словам, было принято решение закрыть регион на «длинные выходные», но лишь на определённое количество дней.

В Испании 1 ноября отмечается День всех святых, в связи с чем день 2 ноября объявлен выходным. Помимо этого, 9 ноября в регионе отмечается День покровительницы Мадрида Альмудены, который также является выходным на территории автономного сообщества.