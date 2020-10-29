Подгорица, , 16:08 — REGNUM Из-за отсутствия расходных материалов в институте общественного здравоохранения Черногории 2500 ПЦР-тестов в настоящее время ожидают обработки, сообщил Radio Montenegro эпидемиолог института доктор Милко Йоксимович. Он оценил эпидемиологическую ситуацию в Черногории как очень серьезную.

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«В настоящее время отложено около 2500 тестов. К сожалению, это привело к тому, что определенное количество образцов ожидает завершения до 7 дней. Мы пытаемся установить приоритеты, да сначала больничные пробы берутся у людей, которые находятся в тяжелом состоянии, затем у тех, кого необходимо срочно госпитализировать в связи с другими состояниями, не связанными с ковидом. Наибольшее количество ожидающих рассмотрения образцов — это те, которые отправлены из ковид-клиник, которые находятся в хорошем состоянии и проходят лечение в домашних условиях», — сказал Йоксимович.

В последние несколько дней у института возникли проблемы с расходными материалами, подтвердил Йоксимович. Он добавляет, что причиной этого является большой спрос во всем мире.

Он указывает, что часть расходных материалов прибыла, и ожидает, что в ближайшие дни испытания будут проведены быстрее.