Грозный, , 15:57 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в число регионов России с наименьшими темпами прироста новых случаев заражения коронавирусом. В Чечне, которая стала лидером в РФ по этому показателю, он составляет 0,4%, в Дагестане — 0,6%.

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Число подтвержденных положительных тестов в обеих республиках составляет, по данным федерального оперативного штаба на 29 октября, 11 и 87 человек соответственно.

Чечня долгое время остается также в пятерке субъектов России, в которых наименьшее число жителей заразились коронавирусом — 2617 человек. Дагестан, напротив, входит в число субъектов с большим количеством выявленных случаев заболевания — 15 875 человек за все время пандемии, занимая 23 место в РФ.