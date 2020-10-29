Москва, , 15:55 — REGNUM В Москве 29 октября открыли новое здание автовокзала «Центральны», расположенного на Щёлковском шоссе. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Собянин заявил, что «Центральный» в новом здании превратился в самый комфортный и один из крупнейших автовокзалов Европы, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.

Автовокзал обслуживает междугородные и международные направления, оттуда ведут, в частности, маршруты на восток, север и северо-восток России. В здании комплекса «Щёлковский», помимо автотранспортного узла, есть также ТРЦ и подземная парковка.