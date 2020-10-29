Красногорск, , 15:55 — REGNUM В ближайший год в Подмосковье появится свыше 40 новых станций для зарядки автомобилей на электродвигателях. Об этом 29 октября сообщило министерство энергетики Московской области.

До 1 ноября 2020 года на сайте «Добродел» проводится опрос населения относительно мест строительства новых станций. На данный момент поступило уже около 80 предложений.

«На сегодняшний день в перспективе электрозарядная инфраструктура Московской области будет состоять из более чем 250 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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