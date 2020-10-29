Сеул, , 17:02 — REGNUM В столице Южной Кореи спустя 52 года будет открыта для туристов часть парковой зоны с северной стороны древней крепостной стены на горе Пугаксан, относящейся к резиденции президента. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента Мун Чжэ Ина.

По их словам, парковая зона будет открыта с 1 ноября.

Известно, что данная территория стала охраняемой зоной после инцидента, произошедшего 21 января 1968 года, известного как «Рейд на Голубой дом». В январе 1968 года группа северокорейских диверсантов проникла в парк на горе Пугаксан с целью убийства тогдашнего президента страны Пак Чон Хи.

Отмечается, что открытие свободного доступа на гору Пугаксан — часть предвыборных обещаний нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина.

Часть парковой зоны южнее крепостной стены откроется в первой половине 2022 года.