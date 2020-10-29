* АУЕ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:49 — REGNUM *АУЕ — запрещённая в России организация

Сегодня, 29 октября, Министерство юстиции Российской Федерации включило Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список запрещённых экстремистских организаций.

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В августе 2020 года Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было признано экстремистским Верховным судом РФ.

Участниками АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершались экстремистские правонарушения. Пропагандируя среди подростков и молодежи воровские и тюремные понятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вынесен первый в России приговор по делу экстремистского сообщества АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подробности: В России вынесен первый приговор по делу экстремистского сообщества АУЕ*