Красногорск, , 15:42 — REGNUM В 90% муниципалитетов Подмосковья прошли проверки готовности работы централизованного отопления. Об этом 29 октября сообщили в министерстве энергетики Московской области.

Первичная проверка была произведена в 56 из 64 городских округов. По её итогам 18 муниципалитетам выдали акты готовности. К 15 ноября каждый округ региона должен быть готов к отопительному сезону 2020−2021 и получить паспорт по результатам проверки.

Как отметил министр энергетики региона Александр Самарин, все объекты энергетики и ЖКХ Подмосковья удалось подготовить к отопительному сезону, несмотря на сокращение сроков подготовки к осенне-зимнему периоду из-за эпидемиологической ситуации.

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