Уфа, , 16:18 — REGNUM Еще 150 ординаторов выйдут на практику работать стажёрами в должности участковых терапевтов в поликлиники Уфы. Об этом сообщил ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов во время встречи главы Башкирии Радия Хабирова с ординаторами этого университета, которая прошла в режиме видеоконференции, 29 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По словам Павлова, в настоящее время свыше 1200 ординаторов трудятся в системе здравоохранения региона, проходят производственную практику в лечебно-профилактических учреждениях в городах и районах республики. При этом, 30 октября еще 150 ординаторов выйдут на практику работать стажёрами в должности участковых терапевтов в поликлиники Уфы. В резерве имеется еще 200 ординаторов, которые смогут по запросу медорганизаций приступить к работе.

Ректор БГМУ подчеркнул, что для студентов работа в условиях борьбы с коронавирусом является уникальным опытом для получения актуальных врачебных знаний.

Глава Башкирии Хабиров отметил, что республике нужна помощь ординаторов, поэтому руководство региона уже второй раз в текущем году обращается к студентам БГМУ.

«Сегодня жителям республики, системе здравоохранения нужна ваша помощь», — сказал он.

По его словам, в первый раз в августе был создан очень эффективный институт медицинских инспекторов в школах.

Хабиров добавил, что поскольку в поликлиниках сейчас не хватает терапевтов и медсестёр, помощь врачей-стажёров будет очень своевременной.

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