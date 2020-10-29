Махачкала, , 15:38 — REGNUM Около 280 объектов водоснабжения и водоотведения на 12 млрд рублей остаются недостроенными в Дагестане, большая часть — в крупных городах региона. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил вице-премьер республики Инсаф Хайруллин в ходе совещания по вопросу модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, строительства очистных сооружений на территории субъекта.

Зампред правительства Дагестана отметил, что у республики «денег, чтобы сделать все и сразу, нет». В этой связи власти региона определили 28 первоочередных объектов водоснабжения и водоотведения, на строительство которых будут направлены средства.

Вице-премьер подчеркнул, что при реализации проектов необходимо применять передовые, энергоэффективные методы. В качестве примера он сообщил, что, вложив недавно в один из объектов водоотведения Каспийска 9 млн рублей, удалось улучшить ситуацию с канализацией для 15 тыс. горожан, а с водоотведением — для ряда социальных объектов.

В целом Хайруллин отметил, что сети водоснабжения и водоотведения в некоторых городах и районах Дагестана в настоящее время изношены на 70−80%, а обеспеченность ими населения составляет примерно 60%. Из-за этого, по его словам, в республике периодически возникают очаги массового отравления.

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