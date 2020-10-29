Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В некоторых такси Екатеринбурга уже появились полиэтиленовые «барьеры» между водителем и пассажиром. Об этом сообщила одна из местных жительниц в Facebook.

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Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил установить в такси перегородки для профилактики COVID-19. Некоторые уже отреагировали на новые требования: Сизовой удалось проехаться в такси, где водитель отгородился от пассажиров полиэтиленовой плёнкой.

«Ох, уж эти ковидные нововведения», — написала горожанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отдельные таксисты высказались против таких требований. По мнению ряда водителей, эти меры могут побудить таксистов уйти в «тень».

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