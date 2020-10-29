Волгоград, , 15:34 — REGNUM Административный штраф за пост в паблике одной из социальных сетей получила жительница Волгограда. Девушка призывала прийти на несогласованные митинги в поддержку жителей Хабаровска, сообщили ИА REGNUM 29 октября в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

На сообщение в соцсети обратила внимание прокуратура Волгограда. Установлено, что в одном из сообществ размещена информация, содержащая призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в поддержку жителей Хабаровска, несогласных с отставкой губернатора региона. К ответственности привлекли одного из администраторов паблика — доказано, что девушка разместила этот пост.

Постановлением Центрального районного суда Волгограда её привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.