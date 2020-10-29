Бишкек, , 15:26 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявили 522 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил республиканский оперативный штаб.

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Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в столице Киргизии — у 110 человек, а также в трех южных регионах: в Баткенской области — 90, в Джалал-Абадской области — 86 и в Ошской область — 75.

За сутки признаны излечившимися от коронавируса 460 киргизстанцев.

На лечении в больницах и стационарах по-прежнему остаются 3 444 пациента с диагнозом «COVID-19». Медики оценивают состояние 2 396 из них — как средней тяжести, 878 — как тяжелое и еще 93 — как крайне тяжелое.

На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 3 580 жителей республики.

За сутки зарегистрирован только один летальный исход среди пациентов с коронавирусом.

Таким образом, всего с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 57 798 случаев коронавируса. Из них уже выздоровели 49 097 человек. По официальным данным, за все время в стране умерли 1 139 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.