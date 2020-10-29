Аддис-Абеба, , 15:30 — REGNUM Популярный эфиопский певец Теводрос Кассахун, известный под сценическим псевдонимом Тедди Афро, призвал правительство страны предотвратить «бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения». Об этом сообщает ВВС Amharic.

В западных регионах Эфиопии происходят волнения на этнической почве. Только на прошлой неделе по меньшей мере 31 мирный житель был убит неизвестными боевиками на юге Эфиопии.

«Я хотел бы настоятельно призвать правительство принять меры предосторожности против таких нападений», — написал Тедди на странице в соцсети Facebook.

В 2005 году певец выпустил альбом, который был расценен как критика властей после спорных выборов. Его музыка стала гимном антиправительственных протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Эфиопии раскритиковал депутатов парламента за их одежду