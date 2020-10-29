Зугдиди, , 15:28 — REGNUM Тариэль Эсебуа, который является отцом Бадри Эсебуа, подозреваемого в захвате заложников в отделении Банка Грузии в Зугдиди, через СМИ призвал сына сдаться полиции. Об этом 29 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сынок, Бадри, я тебя вчера ждал, ты не вернулся. Где ты? Я ничего не знаю о твоем местонахождении. Вернись, сынок, сдайся полиции, и все будет хорошо. Пожалуйста, сделай это. Мне больше нечего сказать», — сказал Тариэль Эсебуа.

Ранее он сообщил журналистам, что его сын в день захвата заложников, 21 октября, якобы уехал в Тбилиси для консультации с врачом и должен вернуться 28 октября. Мужчина заявляет, что его сын внешне не похож на того, кто захватил заложников в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди неизвестный в маске захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал за них $0,5 млн в качестве выкупа. Деньги злоумышленнику передали и позволили скрыться.

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