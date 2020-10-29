* ИГ — запрещённая в России организация

Могадишо, , 15:25 — REGNUM Военный суд в сомалийском штате Пунтленд приговорил гражданина Кении к смертной казни за связи с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Garowe Online.

Суд постановил, что Аден Мохаммед, родившийся в Ваджире, Кения, сражался за боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали с 2017 года и был арестован в этом году.

Он был осужден вместе с двумя другими сомалийскими гражданами за нападения в штате Пунтленд. Абшир Мохаммед был приговорен к смертной казни, в то время как Мохамуд Шиниев будет отбывать наказание сроком 20 лет тюрьмы, сообщает Garowe Online.

Трое осужденных все еще могут обжаловать приговор.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.