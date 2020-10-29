Рязань, , 15:10 — REGNUM Оповещение жителей о соблюдении правил безопасности возобновили в Рязани. Полицейские рассказывают о необходимости масочного режима через громкоговорители, установленные на патрульных машинах, сообщили ИА REGNUM 29 октября в региональной оперативной рабочей группе.

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Экипажи информируют жителей о необходимости носить маски в общественных местах и транспорте, о соблюдении санитарной дистанции. Инспекторы напоминают также, что в случае нарушения ограничительных мер, введённых на территории региона, будут приняты меры для привлечения виновных к административной ответственности.

Полицейские курсируют по всем районам Рязани.