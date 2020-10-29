Исламабад, , 15:05 — REGNUM Власти Пакистана включили все медицинские вузы и медицинские факультеты Киргизии в «черный список», а дипломы их выпускников больше не будут признаваться на территории этой страны. Об этом сообщили в министерстве образования республики.

Это обусловлено тем, что 90% пакистанцев, являющихся выпускниками киргизстанских медвузов, не могут пройти обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете из-за низкого качества их обучения.

Еще одной причиной послужило то, что абсолютное большинство вузов Киргизии не прошли международную аккредитацию, что также демонстрирует низкое качество подготовки местных и иностранных студентов по медицинским направлениям.