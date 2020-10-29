Киев, , 15:01 — REGNUM Потребность в повторном введении карантина ощущают 28% жителей Украины. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 29 октября на сайте социологической компании Research & Branding Group.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Противоположного мнения придерживаются 57% опрошенных, 15% не смогли ответить на этот вопрос. Основными сторонниками повторного карантина являются люди старшей возрастной группы 60+.

Исследование проводилось на Украине с 8 по 18 октября, всего был опрошен 1801 человек.

Напомним ИА REGNUM, по данным социологической группы «Рейтинг», люди старше 50 лет составили большую часть тех, кто проголосовал на недавних местных выборах на Украине.

Читайте также: Исход выборов на Украине решили люди старше 50 лет — опрос