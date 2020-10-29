Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Ряд СМИ в Грузии сообщили, будто подозреваемый в захвате заложников в банке в Зугдиди якобы свободно передвигается по этому городу и даже попал в камеры видеонаблюдения. Заявление с опровержением этой информации 29 октября распространила пресс-служба МВД Грузии.

«Преднамеренная фальсификация информации, будто лицо, идентифицированное во время нападения, как Бадри Эсебуа, свободно передвигается по улицам Зугдиди, вводит общественность в заблуждение и дискредитирует правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что видео, где Эсебуа ходит по городу, которые публикуют в СМИ, были сняты 6 октября, до захвата заложников, и не в Зугдиди, а в других населенных пунктах. Сообщается, что правоохранители продолжают операцию по поиску подозреваемого.

Видеокадры с камер наблюдения 29 октября опубликовали на телеканале Formula.

«По информации от конфиденциального источника, кадры были сняты два — три дня назад», — сообщили журналисты. Аналогичные сообщения распространил телеканал «Мтавари архи».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди неизвестный в маске захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал за них $0,5 млн в качестве выкупа. Деньги злоумышленнику передали и позволили скрыться. Родители подозреваемого не знают, где он может находиться, но отрицают его причастность к преступлению.

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