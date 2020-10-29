Москва, , 14:55 — REGNUM На сегодняшний день в СИЗО существует система заказа питания из ресторана под контролем ФСИН. Об этом заявил юрист Евгений Кириченко.

«В следственном изоляторе отлажена система заказов питания из ресторана. ФСИН определяет поставщика и контролирует весь процесс. Поэтому заказанный Ефремовым гусь не является чем-то удивительным и в нынешней действительности не носит признаков привилегии», — сказал Кириченко.

По его словам, такую пищу «может заказать каждый содержащийся под стражей при наличии денег на счёте».