Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Спустя почти пять лет со дня трагедии — авиакатастрофы над Синайским полуостровом российского самолета рейса 9268 — власти Египта так и не признали случившееся терактом. В настоящий момент 28 семей погибших судятся с египетскими властями в Каире, но надежды на разрешение спора в ближайшее время нет. Об этом 29 октября сообщила руководитель благотворительного фонда памяти жертв авиакатастрофы «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая дочь в теракте над Синаем.

Обломок взорванного российского самолета Иван Шилов © ИА REGNUM

31 октября 2020 года исполнится ровно пять лет со дня трагедии — в этот день 2015 года самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение вскоре после вылета. Перед взлётом из аэропорта Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в хвостовую часть лайнера террористы заложили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало над Синаем.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека, большинство из них были жителями Петербурга и Ленобласти. Ответственность за авиакатастрофу взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако власти Египта отказались признавать произошедшее терактом.

По словам Захаровой, потерявшие родственников люди не теряют надежды, что им удастся добиться от Египта признания авиакатастрофы терактом.

«Чтобы он [Египет] принес перед родственниками извинение за совершенное злодеяние и чтобы до конца это уловное дело было расследовано. Потому что на сегодняшний день никаких результатов мы не имеем», — пояснила спикер.

По словам женщины, недавно родственникам погибших пришли письма о продлении расследования уголовного дела, которое ведет Следственный комитет РФ. В документах говорится, что работы ведутся, но со стороны Египта не предоставляется никаких необходимых сведений.

«Я и моя семья не участвуем в исках в судах Каира. В настоящий момент в исках участвуют 28 семей погибших, и когда закончится суды, не знаю», — пояснила Ирина Захарова.

По ее словам, судебные тяжбы будут идти до тех пор, пока авиакатастрофа не будет признана египетскими властями терактом и не будет поставлен вопрос об ответственности руководства этой арабской страны и преступников, которые его совершили.

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