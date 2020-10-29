Уфа, , 14:57 — REGNUM АО «Учалинский ГОК» и должностные лица компании оштрафованы на более 240 тысяч рублей за нарушения в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, природоохранная прокуратура республики на предприятии провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. В июне 2020 года в одном из отделений этого опасного объекта загорелось оборудование. Это повлекло за собой простой технологического потока.

Отмечается, что предприятие не предоставило в прокуратуру и Ростехнадзор информацию об этом происшествии, тем самым нарушило законодательство РФ. Помимо этого, предприятие, не получив разрешение, на протяжении двух лет эксплуатировало водохранилище на реке Бюйды.

Сообщается, что в связи с этим АО «Учалинский ГОК» и должностные лица предприятия были привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и оштрафованы на более 240 тысяч рублей. Два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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