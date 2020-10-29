Бенд, , 14:53 — REGNUM Days Gone получила масштабное обновление размером в 23 ГБ. Однако пользователи так и не поняли, что именно оно добавляет в игру, сообщает портал cybersport.ru 29 октября.

Пользователи reddit не обнаружили никаких нововведений в последнем обновлении. Согласно одному из предположений, оно должно было уменьшить время загрузок.

Напомним, Days Gone — это приключенческий боевик, разработанный американской студией Bend Studio. Его релиз состоялся в 2019 году.

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