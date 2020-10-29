Москва, , 14:53 — REGNUM У актёра Михаила Ефремова немного шансов на сокращение срока отбывания наказания. Об этом заявил юрист Евгений Кириченко.

«Скорее всего, кассационная жалоба Ефремова не будет удовлетворена и срок приговора не снизят дополнительно, ведь мы говорим о тяжком преступлении. 22 октября Апелляционная коллегия Мосгорсуда снизила срок Ефремову на полгода, на мой взгляд, лишь из-за выплаты компенсации морального ущерба родственникам погибшего. Дополнительных обстоятельств для уменьшения срока Ефремову не установлено», — сказал Кириченко.

По его словам, в ходе разбирательств Ефремову «не следовало дергаться и играть со следствием, судом, тем более с людьми, которые следили за его процессом»: «Считаю, что ему стоило изначально придерживаться позиции признания вины и раскаяния с возмещением ущерба родственникам».