Красноярск, , 14:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 653. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в краевом оперштабе.

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В регионе на сегодняшний день выявлено 25 860 носителей коронавируса (+288 за сутки). Выздоровели 18 810 человек (+289 за сутки).

За всё время в Красноярском крае проведено 1 261 988 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 октября в Красноярском крае было выявлено 279 носителей SARS-CoV-2, скончались семь пациентов с COVID-19.

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