Токио, , 14:48 — REGNUM Компании Capcom и Teenage Engineering выпустят карманные синтезаторы, выполненные в стилистике игр Street Fighter и Mega Man. Об этом 29 октября сообщает сайт cybersport.ru.

Новые синтезаторы отличаются от уже существующих устройств тематическим дизайном корпуса, а также дисплеями, выполненными в виде игровых экранов. Сообщается также, что на них предустановлены различные звуковые эффекты из игр — вроде выстрелов из пушки Мегамена или «хадукена» из Street Fighter.

Напомним, Teenage Engineering — это шведская компания, которая занимается созданием музыкального оборудования и различной аудиотехники. Она была основана в Стокгольме в 2005 году.

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