Село Еткуль, Челябинская область, , 14:47 — REGNUM 46-летний житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела по факту применения насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в сентябре в Еткульском районе сотрудник полиции проводил проверку по административному материалу. И возле одного из домов подозреваемый нанёс ему несколько ударов.

Сейчас по факту инцидента идут следственные действия. Также следователи решают вопрос о предъявлении обвинения.