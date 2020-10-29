Лондон, , 14:43 — REGNUM Серверы игры Gears Pop! отключат 26 апреля 2021 года. Об этом 28 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

До отключения серверов разработчики пообещали вернуть в игру наиболее популярные ивенты и различные награды. Помимо этого, все геймеры, совершившие внутриигровые покупки с 30 июля 2020 года, получат возврат средств.

Напомним, Gears Pop! — это спин-офф франшизы Gears of War, использующий визуальную стилистику фигурок серии Funko POP! Игра доступна на PC и смартфонах.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел новый клип популярной виртуальной группы K/DA