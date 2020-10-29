Белгород, , 14:45 — REGNUM В Белгородской области 29 октября подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три случая больше, чем за предыдущие сутки. Скончался один человек.

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В целом в Белгородской области выявлено 11 тыс. 350 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 9256 человек, из которых 82 выписаны за сутки. Увеличилось количество пациентов на аппаратах ИВЛ — сейчас к аппаратам подключены 63 человека, сутки ранее их было 59. В стационарах получают лечение 566 граждан, амбулаторно — 1452.

Зарегистрирован один летальный исход у пациента с подтверждённым тестом. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 76 человек.