Красноярск, , 14:40 — REGNUM Красноярский край выдержит испытание коронавирусом, однако ситуация с распространением SARS-CoV-2 в настоящее время является очень сложной. Об этом глава региона Александр Усс заявил в интервью телеканалу «Россия».

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По словам Усса, край успешно справился с первой волной коронавируса и одним из первых, к концу августа, вышел на третий этап снятия ограничений. Однако пришла вторая волна.

«Инфицированных сегодня ежедневно регистрируется в два раза больше, чем в начале сентября», — сказал губернатор, добавив, впрочем, что в ряде соседних регионов «этот рост гораздо серьёзней».

Усс признал, что край «на подъёме волны» сталкивается с проблемами размещения пациентов:

«Мы развернули к пику значительное число инфекционных коек, кислорода, но мы ведь не в состоянии превратить весь Красноярский край в один большой госпиталь».

Глава региона заверил, что коечный фонд наращивается постоянно.

Скорая помощь работает с большой нагрузкой. Люди жалуются, что часами не могут дождаться вызова.

Также Усс подчеркнул, что контролирующие органы должны жёстко следить за ценовой политикой в аптеках, «подключать для этого и антимонопольный комитет».

»Наше главное достояние и одновременно сейчас проблема — это медицинский персонал. Лекарства можно купить, ИВЛ можно поставить, а вот что касается людей, медиков — они тоже люди, они болеют, причем болеют уже многие, и поэтому здесь я вижу основное уязвимое звено», — отметил губернатор.

Он рассказал, что сейчас рассматривается возможность прикомандирования медиков в Красноярск и другие крупные города из районов края, где ситуация с коронавирусом является относительно благополучной.

Что касается прогнозов, «надеяться на то, что пандемия резко отступит в ближайшие месяцы, не приходится».

Усс напомнил, что в крае действует ряд мер для сдерживания коронавируса. В частности, предприятиям и организациям рекомендовано там, где это возможно, переводить сотрудников на удалённые форматы работы. Тем, кто находится в группе риска по возрасту, рекомендовано оставаться дома. Работа предприятий общепита прекращена с 23:00 до 07:00.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры безопасности.

Напомним, по состоянию на 29 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 25 860 человек. 18 810 человек выздоровели, 653 пациента с SARS-CoV-2 скончались.

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