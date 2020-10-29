Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Родственники погибших в терактах в России, в том числе близкие тех, кто погиб в устроенной террористами авиакатастрофе над Синаем (Египет), просят федеральные власти принять закон о защите и помощи пострадавшим. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 октября сообщила руководитель благотворительного фонда памяти жертв авиакатастрофы «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая дочь при взрыве самолета над Синаем 31 октября 2015 года.

Дарина Громова, самая младшая жертва теракта над Синаем (скриншот страницы в соцсети). Она погибла вместе с родителями Vk.com

По ее словам, несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже пять лет, для родственников погибших воспоминания об этом свежи.

«Кажется, что это было вчера, — сказала Захарова. — Вообще лучше чтобы этого никогда не случилось».

По ее словам, благотворительный фонд сейчас не располагает достаточным количеством финансовых средств для того чтобы закрыть все проблемы родственников. Поэтому приходиться решать все возникающие вопросы через государственные структуры: социальный комитет, соцслужбы и так далее, которые идут им навстречу.

«Самое главное сейчас в действиях нашего фонда и тех фондов, которые образовались в результатах трагедий: «Матери Беслана», «Волгодон», «Норд-Ост», «Надо жить» (теракт в петербургском метро) — мы все сейчас работаем над тем, чтобы на государственном уровне был принят закон о защите и помощи пострадавшим в теракте. Такого закона у нас нет, и статуса «жертва теракта» у нас в России тоже нет», — объяснила Ирина Захарова.

По ее словам, многим родственникам погибших и тем, кто остался жив, нужна реабилитация, лечение, помощь.

«Нужно, чтобы наши граждане России были не забыты. Наших близких не вернуть, а те кто остался жив, в этом очень нуждаются», — резюмировала она.

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