Челябинск, , 14:39 — REGNUM В Челябинске закончена проверка по жалобе акушерки из «Красной зоны», у которой заподозрили коронавирус. Об этом пишут СМИ.

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В итоге минздрав нашёл ряд нарушений в плане оказания пациентке медицинской помощи. В частности, назначение и выписка лекарств оказались проведены не в полном соответствии с имеющимся порядком. Кроме того, были заполнены не все разделы медицинской карты амбулаторного пациента. Нашли нарушения и в организации работы операторов регистратуры, а также call-центра поликлиники. Были выявлены и другие недочёты, отметили в минздраве.

Виновных рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности. Как сообщало ИА REGNUM, акушерка выступила с видеообращением, в котором заявила о недочётах в оказании ей медпомощи.

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