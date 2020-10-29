Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Виртуальная группа K/DA выпустила клип на свою новую композицию More. Его опубликовали 28 октября на YouTube-канале League of Legends.

В записи песни снова приняли участие Чон Соён и Чо Миён из (G)I-DLE, Мэдисон Бир, Лекси Лю и Джейра Бернс. Менее чем за сутки клип собрал на YouTube больше восьми миллионов просмотров.

Напомним, K/DA — это виртуальная K-POP-группа, состоящая из персонажей игры League of Legends. Их дебютным клипом стало видео на композицию POP/STARS.

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