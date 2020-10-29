Майкоп, , 14:49 — REGNUM Начальник одного из подразделений МВД по Адыгее, подчиненный которого больше двух лет необоснованно получал заработную плату, стал фигурантом уголовного дела. Полковник полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, один из подчиненных подозреваемого, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, с мая 2018 по август 2020 года не появлялся на работе. Начальник подразделения знал об этом, но не сообщил руководству МВД Адыгеи.

В течение указанного периода подчиненный, не исполнявший свои служебные обязанности, продолжал получать зарплату на банковскую карту. В результате ему необоснованно было начислено более 900 тыс. рублей.

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