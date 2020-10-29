Варшава, , 14:34 — REGNUM Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что переработки во время создания Cyberpunk 2077 «были не такими уж и ужасными». Об этом 29 октября сообщает портал PCGamer.

По словам Кичиньского, некоторым сотрудникам CD Projekt RED действительно пришлось работать сверхурочно, однако на большей части студии переработки никак не сказались. Разработчик уверен, что информация о тяжёлых рабочих условиях была преувеличена средствами массовой информации.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 снова перенесли. Теперь игра выйдет 10 декабря 2020 года.

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