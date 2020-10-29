Киев, , 14:34 — REGNUM За минувшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксирован 171 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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По данным пресс-службы, госпитализация в стране понадобилась 55 военным, 77 человек оставили лечиться дома под наблюдением врачей.

Отмечается, что всего в ВСУ COVID-19 болеет 1456 человек. В результате осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончался 15-й украинский силовик.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине зафиксировали 7342 случая заражения коронавирусом. Кроме того, минкульт страны выделил деньги из «коронавирусного фонда» на съёмки «патриотического» кино.

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