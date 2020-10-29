Архангельск, , 14:23 — REGNUM В Архангельской области после COVID-19 выздоровели еще 244 человека. Общее число перенесших опасную инфекцию с начала пандемии выросло до 13 617. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По оперативным данным, на лечении с COVID-19 находятся 6312 человек. Основная для заболевших — в Архангельске и Котласском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в Архангельской области уже превысило 20 тысяч. От инфекции скончались 311 жителей региона.