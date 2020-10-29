Нальчик, , 14:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 90 человек. Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 за все время пандемии достигло 9921, сообщили 29 октября в федеральном оперативном штабе.

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За последние десять дней численность заразившихся выросла почти на тысячу человек — на 19 октября их число составляло 8990 человек. По данным республиканского минздрава, за минувшие сутки выросло на два человека и число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом. Не смогли спасти врачи 67-летнюю жительницу села Жемтала и 80-летнюю жительницу Нальчика. Число случаев летального исхода достигло 138.

Выздоровели за прошедший день и выписаны 16 человек. Общее число справившихся с болезнью достигло 7342 пациента.

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