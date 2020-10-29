Москва, , 14:23 — REGNUM Уровень доверия граждан России к Совету по правам человека существенно вырос. Об этом 29 октября заявил председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Меня упрекали, что я буду игнорировать политические права и свободы. Я не игнорирую. Но за это время удалось расширить деятельность совета. Мы видим, что, по опросам общественного мнения, доверие к совету по правам человека увеличилось, причём существенно», — сказал Фадеев.

По его словам, рост доверия населения связан с тем, что совет расширил свой спектр работы.

«Потому что политические права и свободы при всей их важности не весь спектр прав и свобод», — заявил Фадеев.

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