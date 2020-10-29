Архангельск, , 14:11 — REGNUM В Архангельской области список носителей коронавируса SARS-CoV-2 пополнили 325 человек. Это рекорд по суточному приросту зараженных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 151 случай выявлен в областном центре, 61 — в Котласской районе, 15 — в Плесецком, 11 — в Северодвинске, 10 — в Верхнетоемском районе. Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы также в Новодвинске, Мирном, Коряжме, Няндомском, Шенкурском, Устьянском и других районах области.

Всего в Архангельской области с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 20 246 человек.