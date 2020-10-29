Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) получил разрешение на перевод обучения в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Учредитель вуза — Министерство образования и науки РФ согласовал переход УрФУ на дистанционный режим. Однако пока неизвестно, до какого срока учреждения пробудет на «дистанте».

Порядок перехода на дистанционной формат и длительность последнего «определит президиум учёного совета», добавили в пресс-службе вуза. Заседание намечено на 30 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Свердловской области лежат почти 1300 больных COVID-19 в состоянии средней тяжести и тяжёлом состоянии.

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