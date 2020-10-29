Авиньон, Франция, 29 октября 2020, 14:07 — REGNUM Во французском Авиньоне полицейские застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом, сообщает 29 октября BFM.
Во время нападения злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. Другие подробности происшествия пока не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения. Полиция задержала злоумышленника.
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