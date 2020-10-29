Москва, , 14:05 — REGNUM Чрезмерная цифровизация несёт угрозу для российского общества. Об этом 29 октября заявил эксперт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Слежка Марина Каширская © ИА REGNUM

«Есть опасения, что в угаре цифровизации будут нарушены права граждан. У человека есть право не заходить в цифровую сферу. Почему нужно всех загонять в цифровую сферу электронным хлыстом?» — заявил Ашманов.

По его словам, у людей есть право сохранить в тайне свою цифровую идентичность и не пользоваться цифровыми устройствами.

«Есть опасения, что столько дров наломают в пандемию, настолько цифровизация будет форсированной, что потом придётся ситуацию разгребать», — сказал Ашманов.

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