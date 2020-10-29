Москва, , 13:59 — REGNUM Минздрав РФ не запрещает врачам говорить относительно коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Он [Минздрав] не запрещает. Конечно, это не запрет», — сказал Песков.

Однако, по его словам, в словах врачей возникает диссонанс, «когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый — что это не нужно, это неправильно».

Песков напомнил, что врачи отвечают за жизни людей, и такая разница в заявлениях — это плохо для граждан.

Пресс-секретарь российского лидера ещё раз отметил, что «никто никому ничего не запрещает», а документ является призывом к тому, «чтобы не было вот такого маразма».

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о комментариях относительно статистики заболеваемости COVID-19, а о данных относительно профилактики.