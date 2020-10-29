Черкесск, , 13:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут отмечены наградами волонтеры, принявшие активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Власти региона представили к поощрению 166 жителей республики. Им будут вручены медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщили 29 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Накануне в региональном отделении партии «Единая Россия» награды уже вручены первой группе волонтеров — 21 человеку. Такими же медалями, а также грамотами за подписью президента РФ Владимира Путина награждены ещё 66 студентов-медиков Северо-Кавказской государственной академии, а также ректор вуза и преподаватели.

В трудное время они встали в один ряд с врачами, оказывая посильную помощь в госпиталях, открытых для лечения пациентов с коронавирусом, в волонтёрском штабе, помогая доставлять продукты и лекарства нуждающимся гражданам.

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