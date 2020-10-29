Пенза, , 14:46 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 29 октября вакцинацию от гриппа прошли 92 886 несовершеннолетних. Вакциной медучреждения региона обеспечены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облминздрава.

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По мнению врача по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасии Филюшкиной, в этом сезоне возможно одновременное заражение вирусами гриппа и новой коронавирусной инфекции, не исключается ситуация, когда ребенок, только что переболевший одним инфекционным заболеванием, тут же заражается другим. Это создает дополнительные риски для жизни и здоровья ребенка. Поэтому надежная профилактика гриппа сейчас особенно актуальна. А наиболее эффективным, безопасным и не затратным по времени и финансам способом профилактики этого заболевания является вакцинация. Для эффективной защиты достаточно одной прививки, которую лучше всего ввести с августа по октябрь.

ИА REGNUM напоминает, около 300 тыс. доз противогриппозной вакцины поступило в Пензенскую область для иммунизации взрослого населения от гриппа. Обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев; школьники 1−11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях и вузах; беременные женщины; лица, подлежащие призыву на военную службу; жители с хроническими заболеваниями; а также работники медицинских и образовательных организаций, коммунальной сферы, транспорта.

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