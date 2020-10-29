Ставрополь, , 14:01 — REGNUM Двум городам Ставропольского края присвоены почетные звания: Невинномысск стал «Городом воинской доблести», Пятигорск получил звание «Город военно-исторического значения». Инициативу единогласно поддержали депутаты краевой думы, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе парламента по итогам очередного заседания.

«Предварительно обсуждая документы на представление городов к званиям, парламентарии приняли во внимание факты военной истории, которые свидетельствуют о беспримерном мужестве и героизме бойцов Советской Армии и местного населения», — отметили в думе.

Для Невинномысска ключевую роль сыграли события 5 августа 1942 года. Сдерживание противника позволило выиграть время для отправки железнодорожных эшелонов с детьми, ранеными и военными грузами. Большая часть бойцов пала в сражении и была захоронена в братских могилах.

Пятигорск в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшим на юге страны госпиталем: в городе было развернуто 17 эвакогоспиталей на 6 тыс. коек. Отмечается, что в присвоении Пятигорску почетного звания также сыграла роль история основания поселения, служившего укреплением на Азово-Моздокской оборонительной линии.

Ранее парламент Ставрополья принял закон о присвоении почетных званий «Населенный пункт воинской доблести» селу Ачикулак Нефтекумского района и «Рубеж воинской доблести» селу Богдановка и хутору Сунженский Степновского района.