Джакарта, 29 октября 2020, 13:56 — REGNUM Согласно опросу IPO, большинство населения хочет, чтобы президент Индонезии Джоко Видодо немедленно провел кадровые перестановки в кабинете министров, сообщает Kompas.
Согласно опросу, 60% респондентов в Индонезии выступили за кадровые перестановки в стране и 22% — против.
Опрос проводился 12−23 октября 2020 года с использованием метода целенаправленной выборки среди 1200 респондентов по всей Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, за 44 дня полиция Индонезии провела 9 246 522 акций для выявления нарушителей санитарного протокола в целях предотвращения передачи коронавируса.
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