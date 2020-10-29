Яунде, , 13:59 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бийя объявил субботу, 31 октября, днем национального траура по семи школьникам, жестоко убитым в городе Кумба в юго-западном сепаратистском регионе страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

Дети были убиты в прошлую субботу, 24 октября, в Международной академии матери Франциски боевиками, которые штурмовали здание школы. Правительство и сепаратисты обвиняют друг друга в нападении. В субботу, 31 октября, по всей стране будут приспущены флаги.

В своем указе президент Бийя поручил спецслужбам принять соответствующие меры для того, чтобы виновные в нападении предстали перед судом. Некоторые районы Камеруна оказались охваченными волнениями с тех пор, как англоязычные группы активизировали свое стремление к независимости в 2016 году. Англоязычные активисты уверены, что франкоязычное большинство страны маргинализирует англоязычное меньшинство.

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